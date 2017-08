Nainggolan overweegt te stoppen bij de Duivels, Martinez legt uit waarom hij hem voor de tweede keer in minder dan een jaar niet opriep

De 29-jarige Nainggolan ontbrak niet voor het eerst onder Martinez. Bij de eerste selectie van de Catalaan een jaar geleden meldde Il Ninja zich geblesseerd af. Een dikke maand later liet de bondscoach hem links liggen. Ook nu ontbreekt Nainggolan. De keer te veel waardoor hij ernstig nadenkt over zijn toekomst bij de Rode Duivels. (Dat leest u HIER)

"Dit is een tijdelijke beslissing", benadrukte Martinez vrijdagmiddag nog zijn keuze. "We creëren een groep om ons in de best mogelijke omstandigheden voor te bereiden op de wedstrijden tegen Gibraltar en Griekenland. Ik maakte deze keuze op basis van wat ik zag tijdens de voorbereidingen."

Ik maakte deze keuze op basis van wat ik zag tijdens de voorbereidingen - Roberto Martinez

Martinez nam contact op met Nainggolan om de beslissing mee te delen. "Onze relatie is open", vervolgde de nationale T1. "Of deze afwezigheid een disciplinaire reden kent? Dit is geen straf (nochtans miste hij in juni de theoretische voorbereiding voor de partij tegen Estland, red.).

"Ik kijk naar de bijdrage van elk individu. We zitten vroeg in het seizoen, dus analyseer ik wie op een korte periode klaar is voor deze twee belangrijke afspraken. Deze groep heeft concurrentie nodig." De toekomst moet nu uitwijzen of het tussen Martinez en Nainggolan ooit nog goed komt.