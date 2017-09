Bom onder het Portugese voetbal: verliest Benfica de titels van de laatste jaren?

door Sander De Graeve

door

Sjoemelde Benfica met scheidsrechters?

Foto: © Photonews

In het Portugese voetbal is Benfica, dat de laatste vier seizoenen de titel paket, in opspraak gekomen. Er zou gesjoemeld zijn met de scheidsrechtersaanduidingen.