Club van Izquierdo en Ryan denkt aan ex-Anderlechtspeler

Recordaankoop José Izquierdo mocht overlaatst zijn langverwachte debuut maken in de Premier League. Mogelijk mag de Colombiaanse ex-speler van Club Brugge in januari een nieuwe aanvaller verwelkomen. Brighton & Hove Albion zou namelijk interesse tonen in Aleksandar Mitrovic, weet de Mirror.

Mitrovic kennen we nog allemaal van zijn periode bij Anderlecht. In 2015 versierde de Serviër een transfer naar Newcastle United voor 21 miljoen euro, maar daar kon hij nooit volledig doorbreken. Coach Benitez zou het ook stilaan gehad hebben met de aanvaller nadat die in augustus een schorsing van drie speeldagen kreeg voor een elleboogstoot.