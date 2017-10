Hazards zijn grapjassen "Gelukkig, want ik ben het al wat gewoon aan het geraken" en "Waarom scoorde Romelu in godsnaam?"

Voor het eerst in twaalf jaar scoorden twee broers in dezelfde internationale match. "Het was tof om met Thorgan te mogen starten. Nee, nog nooit samen gestart, zelfs niet ergens in een jeugdmatch of zo. Ja, ik was blijer met zijn goal dan met mijn goals. Ik ben het dan ook wel al wat gewend aan het worden om te scoren", moest hij er toch een grapje bijhalen.

En het zit blijkbaar in de familie, die grapjes. "Na de match ben ik naar Romelu gegaan om hem te vragen waarom hij scoorde", zei Thorgan. "Anders hadden er enkel maar Hazards op het scoreblad gestaan."

Een eer

Maar ja, ook Thorgan was fier. "Het was speciaal. We voelden elkaar ook goed aan. Maar het liep goed met alle spelers, ook met Thomas (Meunier) achter mij. Als je met zulke spelers mag samenspelen, is dat gewoon een eer."