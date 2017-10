De gekste statistieken van de WK-kwalificaties ... en hoe zit dat nu met die barrages?

3: Engeland Houdini-style

Speeldag 1: Engeland scoort de 0-1 tegen Slowakije in minuut 95 (Lallana)

Speeldag 6: Engeland scoort de 2-2 tegen Schotland in minuut 93 (Kane)

Speeldag 9: Engeland scoort de 1-0 tegen Slovenië in minuut 94 (Kane)

8: Barrages

Slowakije kon zich niet plaatsen voor de barrages als slechtste tweede, de acht andere teams die tweede werden wél. Volgende week dinsdag gaan zij de trommels in voor de volgende ronde.

POT 1

Zwitserland: 1135

Italië: 1066

Kroatië: 1013

Denemarken: 1001

POT 2

Noord-Ierland: 889

Zweden: 872

Ierland: 866

Griekenland: 682

16: Lewandowski

Romelu Lukaku wist het doel meer dan staan met 11 goals in de kwalificatiecampagne, maar twee spelers deden nog straffer. Ronaldo maakte er liefst 15, Robert Lewandowski scoorde zelfs 16 keer!

27: Zwitserland pechvogel

27 op 30 en toch niet naar het EK gaan? Het zou Zwitserland zomaar kunnen overkomen, want door de nederlaag in Portugal op de slotspeeldag zijn ze veroordeeld tot de barrages.

43: Duitsland én België

De Belgen wilden het record nog breken, maar het zou uiteindelijk niet lukken. Met 43 gemaakte goals in 10 wedstrijden deden Duitsland en België het wel heel erg goed.