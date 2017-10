Ex-Anderlechtspeler bloeit helemaal open in de Serie A: "Hij is fantastisch"

De ex-Anderlechtspeler bloeit helemaal open en dat is ook technisch directeur Carlo Osti niet ontgaan. "Praet had vorig seizoen wat moeite om zich aan te passen, maar dit seizoen laat hij zijn enorme talent zien."

"Hij kreeg een nieuwe rol van coach Giampaolo en daar was hij mogelijk wat sceptisch over. Maar nu wordt de trainer zijn gelijk bewezen. We zien nu een fantastische Praet", aldus een lovende Osti aan Telenord.

De kans lijkt relatief klein dat Roberto Martinez nog veel aanpassingen door zal voeren in zijn selectie naar aanloop van het WK in Rusland. Door zijn sterke prestaties maakt Praet ongetwijfeld deel uit van de bondscoachs' befaamde lijstje met 50 spelers die hij in de gaten houdt. Sampdoria staat momenteel op een knappe zesde plaats in Italië.