Barcelona nog steeds zonder nederlaag, Valencia verstevigt tweede plek na ruime zege tegen Sevilla

Barcelona - Malaga

Barcelona kende een droomstart tegen Malaga. Het kwam via Deulofeu al na twee minuten op een 1-0 voorsprong, wat meteen ook de ruststand was in Camp Nou.

Tien minuten na de pauze verdubbelde ervaren rot Iniesta de voorsprong bij de Catalanen. Barcelona blijft zo leider met 25 punten uit 9 wedstrijden. Het verloor dit seizoen nog niet.

Valencia - Sevilla 4-0

Valencia is na een ruime thuiszege tegen Sevilla zeker van een extra weekend op de tweede plek. Valencia kwam net voor de rust 1-0 voor via Guedes. In de tweede helft zorgde Zaza voor de verdubbeling, in het slot van de wedstrijd zorgden Mina en opnieuw Guedes voor de zware 4-0 pandoering.

Valencia telt als nummer twee 4 punten meer dan Real Madrid, dat morgen nog aan de bak moet tegen Eibar.