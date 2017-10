Italië zet zich schrap voor kraker tussen Napoli en Inter, Juventus en Lazio lachende derde?

De Serie A-kenner houdt het op een gelijkspel vanavond. "Puur kwalitatief gezien is Inter de mindere van Napoli. Ze gaan in een uitwedstrijd minder goed voetbal brengen en nog meer loeren op de counter. Enkele spelers gaan kilometers moeten lopen om het middenveld van Napoli een klein beetje uit verband te brengen."

"We spreken altijd over de drietand Callejon, Mertens en Insigne, maar daarachter spelen ook nog Jorginho en Hamšík bij Napoli. De kwaliteiten van die laatste kennen we, maar vooral die Jorginho is indrukwekkend dit seizoen. Zijn passing is ongelooflijk.

Tegen Sampdoria had hij nog 121 geslaagde passes. Nog meer dan Hamsik verdeelt hij het spel. Inter zal een vette kluif hebben om vrijwel iedereen van Napoli uit de wedstrijd te kunnen houden", aldus Van Vaerenbergh.

Het zal vooral een tactische wedstrijd worden tussen twee geniale trainers. "Op papier is Napoli een sterker elftal. Ze hebben met Maurizio Sarri een tactisch zeer sterke coach die altijd van eigen kracht uitgaat. Spalleti wordt overal geprezen om zijn genie, maar hij bereidt zich meer voor op de tegenstander."

"Ik denk dat Inter het heel slim en volwassen zal aanpakken en als Icardi weer zo efficiënt is als tegen Milan, dan gaan we een aangename wedstrijd krijgen. Ik hoop op veel goals. Schrijf maar op: 3-3 en een puntendeling waar ze bij Lazio en Juventus een klein beetje op zullen hopen!"

Volg Napoli - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.