Zizou niet opgezet met uitspraken Engels voetbalicoon: "Voor mensen met verstand van voetbal is dit gênant"

Zinédine Zidane is niet blij met die uitspraken van Lineker. De oefenmeester van Real Madrid vindt Benzema wel van grote waarde voor zijn elftal. "Het irriteert mij omdat het voor mensen die verstand hebben van voetbal gênant is. Karim is met afstand de beste nummer 9 voor Real. Hij weet dat hij nog beter kan worden. Daar werkt hij ook aan."

"Hij zal geen zestig doelpunten op een seizoen maken, maar hij maakt er wel twintig en levert ook nog eens assists voor dertig of veertig goals. Hij heeft alle kwaliteiten die een voetballer nodig heeft. Het is geen toeval dat hij al tien jaar bij Real zit", aldus een gepikeerde trainer op de persconferentie in aanloop naar het duel met Eibar zondag.