Op dit uur mag het al wat meer zijn: Hockeybabe van Ajax-youngster maakt indruk met mooie ogen

door Redactie



Mikky Kiemeney is de waanzinnig mooie vriendin van Ajax-topper Frenkie de Jong

Foto: © Instagram.com

Frenkie de Jong speelt momenteel de pannen van het dak bij Ajax. Het 20-jarig talentje is vanuit de jeugd naar de A-ploeg doorgegroeid en is daar goed aan het seizoen begonnen. Maar hij heeft nog meer talent in huis. Letterlijk dan!