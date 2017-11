Daniele De Rossi was er de vorige drie WK's ook bij voor Italië. De krijger van AS Roma is maar al te blij dat Zlatan Ibrahimovic niet meer van de partij is. De Zweedse aanvaller is momenteel geblesseerd, maar komt sowieso niet meer in actie voor de nationale ploeg nadat hij na afloop van het EK 2016 zijn afscheid aankondigde.

"Het feit dat Ibrahimovic niet meer bij Zweden speelt, is natuurlijk een voordeel voor iedere tegenstander. Ik zou zelfs niet tegen hem willen spelen als hij 40 jaar oud is en zijn been heeft gebroken. Natuurlijk is zijn afwezigheid een voordeel, maar Zweden is ook geen onbekend team voor ons. Zij zullen alles geven, maar wij gaan dat ook doen", besluit hij.

