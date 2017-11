🎥 Lommel stoomt door in 1 amateur, Engelse fans verstoren Oudenaarde - Aalst - Club distantieert zich: "Naam onwaardig"

Aan de top blijft Lommel oppermachtig, met nu ondertussen toch al 26 op 33. De soevereine leiders hadden in het Soevereinstadion geen problemen met Hamme: 3-1.

Deinze liet punten liggen bij Seraing, waardoor de spanning voor de andere plekken in de top-4 wel steeds hoger oploopt.

Grimsby and Aalst fans got the game postponed today 🙈 pic.twitter.com/i70FyuhqNG — Simon Stephenson (@SimarinerGY) November 11, 2017

Oudenaarde won van Aalst met duidelijke cijfers: 4-0. Toch waren het de fans van Grimsby uit de Engelse vierde klasse die daar indruk maakten en de match verstoorden. Bijzonder gegeven toch in eerste amateur.

Aalst distantieert zich

Eendracht Aalst heeft de gebeurtenissen ten stelligste afgekeurd: "Het clubbestuur betreurt enorm het gedrag van een minderheid, die zichzelf Eendracht-supporter noemt maar niet die naam waardig is, tijdens en na de wedstrijd van gisteravond in Oudenaarde en distantieert zich hier volledig van", klinkt het in een persbericht op de webstek.

"Samen met de veiligheidsdiensten zullen meteen de nodige stappen genomen worden om de verantwoordelijken te identificeren en te vervolgen voor deze feiten. Na overleg met alle stakeholders zal er tevens actie worden ondernomen om dit ontoelaatbaar gedrag in de toekomst te vermijden, in de gebruikelijke vorm van repressie en preventie."