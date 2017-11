Kroatië mag nu ook zijn ticket boeken richting Rusland

Neen, een schoonheidsprijs krijgt deze wedstrijd niet. Na de ruime 4-1 overwinning in de heenwedstrijd hadden de Kroaten hun schaapjes al op het droge. De Grieken hadden in Piraeus een wonder nodig om hun ticket naar Rusland alsnog te boeken, maar dat zat er niet in.

De furieuze start van de Grieken waar voor aanvang even gevreesd werd, bleef uit. De beste kans was zelfs nog voor de Kroaten. Ivan Perisic zag zijn schot op de paal stranden. Het slottoffensief bleef ook onder de verwachtingen en zodus was de beginstand ook de eindstand. 0-0.