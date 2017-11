Pakt Ibrahimovic iedereen in snelheid? Zweed kan morgen rentree vieren

Een dag voor de aftrap tegen Newcastle United liet José Mourinho op MUTV, het clubkanaal van Manchester United, optekenen dat Ibrahimovic morgen al zijn rentree kan maken in het rode shirt van the Mancunians.

De 36-jarige Zweedse aanvaller ging in april tegen Anderlecht in de Europa League ten gronde. Een zware knieblessure luidde het medische verdict. Zijn terugkeer werd geschat op eind december, maar nu zou Ibrahimovic dus veel eerder speelklaar zijn.

Wat er met Romelu Lukaku, concurrent in de aanval en vaste spits bij de tweede in de stand, zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De Portugese oefenmeester gaf eerder al aan dat beide spelers gerust samen kunnen spelen. Ibrahimovic zou dan een rijtje zakken en op de 10-positie postvatten. Lukaku zou zijn positie als diepe spits behouden.

Mourinho bevestigde ook dat Marcos Rojo (knieproblemen) en Paul Pogba (hamstringblessure) eveneens terugkeren uit blessure. Die laatste kwam al sinds half september niet meer in actie.

