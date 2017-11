Bayern München maakt gretig gebruik van miserie Dortmund, Bailey (ex-Genk) opent de score

Voor Bayern München, de grootste concurrent van allemaal, was dat geen enkel probleem tegen Augsburg. Vidal deed de boeken open, topschutter Lewandowski deed ze kort voor en kort na de rust weer toe: 3-0.

Dat wil zeggen dat de landskampioen met zes punten voorsprong op kop staat, want dichtste achtervolger RB Leipzig bleef op 2-2 hangen tegen Bayer Leverkusen. Twee penalty's en een rode kaart vroeg in de tweede helft bleken nog niet genoeg. Leon Bailey (ex-Genk) maakte de eerste goal voor de thuisploeg, het was al zijn vierde van het seizoen.

Wolfsburg schoof op naar de dertiende plaats met een 3-1 tegen Freiburg en had zijn Belgen daar niet eens voor nodig. Casteels stond wel in doel, maar Origi mocht enkel de laatste vijf minuten meedoen en Dimata kwam niet van de bank.

De twaalfde speeldag in de Bundesliga: