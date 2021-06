Stunten Kroaten na verlies tegen Duivels wel tegen Engelsen en komt er boegeroep bij het (niet-)knielen?

Een week geleden verloren de Kroaten op de Heizel nog van de Rode Duivels. Met de Engelsen als eerste tegenstander op het EK, was dat wel een goede test, spelen tegen een tegenstander van een gelijkaardig niveau. Begint Engeland met een zege of verrast Kroatië?

Engeland is één van de landen die op dit EK verschillende wedstrijden thuis spelen en opent zijn toernooi op Wembley. Het wordt ook genoemd als één van de kanshebbers met de Europese titel, met een team dat na de vierde plek op het WK rijp lijkt om nog wat dichter bij een prijs aan te leunen. Spelers als Mount, Kane en Rashford kunnen de Engelsen wel eens naar hun eerste Europese titel loodsen.

First things first: de eerste te omzeilen klip is Kroatië. Een land dat na het WK een aantal oude rotten zag afzwaaien en vooral voorin slagkracht mist. Met onder meer Modric hebben de Kroaten nog altijd een zeer technisch vaardig middenveld, maar gezien hun spelwijze is het creëren van veel kansen geen evidentie. Hun generale repetitie voor het EK draaide uit op een nipte 1-0-nederlaag in Brussel tegen de Belgen.

© photonews

Al voor de aftrap zou de match voor controverse kunnen zorgen. Engeland is van plan om te knielen, Kroatië niet. In vorige matchen kregen de Engelse spelers al boegeroep van een minderheid van de eigen supporters te horen vanwege het knielen uit steun aan BLM. Wat gaat het deze keer worden?

Een andere zaak die in de gedachten van iedereen zal spelen is wat Christian Eriksen meemaakte. Zeker ook in Engeland, waar de Deen liefst zeven jaar voetbalde als speler van Totteham. Zoals vaak in de sport: the show must go on, gelukkig is zijn situatie inmiddels stabiel.

