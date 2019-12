🎥 Onwaarschijnlijk! Dortmund gaf dubbele bonus tegen de leider kinderlijk weg op amper 5 minuten

De topper in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en RB Leipzig eindigde dinsdagavond op 3-3. De thuisploeg gaf twee doelpunten in geschenkverpakking weg.

Borussia Dortmund kwam via Weigl en Brandt op een dubbele voorsprong tegen RB Leipzig, de competitieleider in de Bundesliga. In vijf horrorminuten na de rust bleef er niets meer over van die bonus, na blunders van doelman Bürki en een slechte terugspeelbal.

De 3-3 eindstand kwam er nog na goals van Sancho en Schick. Door de puntendeling kan Borussia Mönchengladbach woensdag op gelijke hoogte komen van Leipzig, als het wint van hekkensluiter Paderborn.