Eindelijk schot in soap-Pogba: "Daar wil hij gelukkig zijn"

Er werd in het verleden al volop over geschreven, maar de kans lijkt nu klein dat Paul Pogba de overstap van Manchester United naar Real Madrid maakt. Dat heeft zijn manager vertelt in The Telegraph.

De Nederlandse manager van Paul Pogba heeft in een interview met The Telegraph laten weten dat de kans klein is dat Paul Pogba naar Real Madrid trekt. Wel bevestigt hij dat er belangstelling was voor de Franse middenvelder. Volgens Raiola wil Pogba zelf bij United blijven. "Paul wil succesvol zijn, gelukkig zijn en prijzen winnen met Manchester United. Real toonde interesse, maar United wil niet van hem af. Het was voor ons allebei geen probleem." "Paul houdt niet van cinema maken en heeft dus ook niet aangestuurd op een vertrek zoals in de media de ronde deed", vervolgt Raiola. "Ole Gunnar Solskjaer behandelt Paul met respect en dat is wederzijds zo."