Peter Maes tevreden over prestatie tegen Beerschot en : "Een ploeg die thuis wint, degradeert niet"

Lommel behaalde vrijdagavond een knappe en verdiende overwinning tegen ploeg in vorm Beerschot. Een serieuze opsteker voor de troepen van Peter Maes, die drie heel belangrijke punten nemen in de strijd om het behoud en hierdoor met een goed gevoel de winterstop in kan duiken.

De ganse partij hevig gesticulerend en schreeuwend, zo is Peter Maes. Dat was vrijdag niet anders. Na de partij was hij -terecht- opgetogen met wat zijn team op de mat heeft gelegd.

"Dit was de beste wedstrijd sinds ik hier ben. We hebben heel goed in blok verdedigd en perfect overleefd. Ik ben dan ook heel fier en content over de wil en maturiteit die mijn jongens vandaag getoond hebben."

"Stilaan worden we een goede thuisploeg. En... een team dat thuis wint, degradeert niet. Ik geloof rotsvast in dat behoud, maar het zal een lange weg worden. Maar het zal elke week met een even groot hart moeten zijn zoals vandaag. Dan kunnen we ook op verplaatsing punten rapen."

Versterking?

Dan rest de vraag of Maes enkele versterkingen zal krijgen tijdens de winterstop. "Uiteraard heb ik mijn evaluatie al gemaakt, maar ik denk dat het voor Lommel zaak is om zeker niet met een berg spelers te zitten. Want er zijn enkele jongens die progressie gemaakt hebben (Aabbou en Bitsindou). We mogen zo'n jongens zeker niet blokkeren door iemand nieuw te halen", besluit Maes.