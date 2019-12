Overzicht Eredivisie: PSV zet scheve situatie recht, Ajax kan op zondag alleen leider worden na slipper(tje) AZ

PSV Eindhoven heeft een tweede overwinning op een rij weten te boeken tegen PEC Zwolle. De vice-kampioen krijgt de tweede plaats van AZ weer in het vizier. AZ ging namelijk verliezen op het veld van Sparta.

AZ kon voor iets meer dan een halve dag alleen leider worden in de Eredivisie, maar een overwinning op het veld van Sparta Rotterdam zat er niet in. Na nauwelijks vijf minuten pakte Marco Bizot al een rode kaart en daar bekwam AZ nooit echt van. Na een half uur stond Sparta al 2-0 voor via Auassar en Smeets. In de tweede helft maakte Halil Dervisoglu er nog 3-0 van na een strafschop. AZ staat voorlopig nog op gelijke hoogte met Ajax, maar de Amsterdammers spelen zondagnamiddag wel nog thuis tegen ADO Den Haag.

PSV kende tegen PEC Zwolle opnieuw een hele slechte start. Mustafa Saymak maakte er al vroeg 0-1 van, maar echt aangeslagen reageerde de thuisploeg niet. Jorrit Hendrix zette de gelijkmaker snel op het scorebord en even later maakte de 17-jarige Mohamed Ihattaren er 2-1 van. PSV was na de rust heer en meester en scoorde via Bruma en Gakpo. De Eindhovenaren volgen in het klassement nu op 7 punten van AZ.

Willem II niet voorbij Fortuna

De ploeg van het moment is Willem II, maar tegen Fortuna Sittard zat er geen nieuwe zege in. De thuisploeg kende een moeilijke avond en creëerde nauwelijks kansen. Beide teams kwamen uiteindelijk ook niet tot scoren, Mike Trésor Ndayisimiye speelde volledige wedstrijd. Willem II moet PSV nu voor laten en staat op de vierde plaats in het klassement.