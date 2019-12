🎥 Timothy Castagne haalt uit tegen AC Milan, Bologna zet ferme stap naar boven

Verbazing alom in de Serie A want Atalanta heeft AC Milan de grootste nederlaag sinds 21 jaar aangesmeerd.

Timothy Castagne stond opnieuw in de basis bij de thuisploeg. Atalanta kwam al na tien minuten op voorsprong via Papu Gomez. De vier andere doelpunten vielen in het laatste half uur. AC Milan kwam niet verder dan één schot binnen de palen.

Atalanta klimt door de overwinning naar plaats vijf. Het heeft tien punten meer dan de Milanezen, dat tiende staat en amper acht punten boven de degradatiestreep. Het was al 21 jaar geleden dat AC Milan nog zo zwaar verloor.

GOOAAL | Wat een schitterend doelpunt van Gomez! 😱



1️⃣-0️⃣ #AtalantaMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/owkLXQXqTI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 22, 2019

Parma heeft het nagelaten om zich officieel te mengen in de debatten bovenaan. Het nummer zeven van het klassement geraakte niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen de achttiende, Brescia. Balotelli opende de score, Grassi scoorde in blessuretijd tegen.

Onderin de stand liet Lecce gouden punten liggen. Het verloor in eigen huis van Bologna met 2-3. Door de zege klimt de ploeg van Stefano Denswil van de dertiende naar de achtste plek.

22/12/2019 12:30 Atalanta - AC Milan 5-0 22/12/2019 15:00 Lecce - Bologna 2-3 22/12/2019 15:00 Parma - Brescia 1-1 22/12/2019 20:45 Sassuolo - Napoli 1-0