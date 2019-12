Griekse scheidsrechters worden aangevallen, maar ook geschorst: "Opnieuw maffiose gebeurtenissen"

De Griekse arbiters hebben er genoeg van en laten zich nu ook horen.

De Griekse scheidsrechters hebben besloten om het werk neer te leggen. Die beslissing komt er nadat ze het slachtoffer zijn geworden van intimidatie en geweld.

Eerder was al aangekondigd dat de scheidsrechters op elf en twaalf januari zouden staken, maar door nieuwe incidenten tijdens de wedstrijd tussen Volos en Olympiakos, is er nu beslist om al een week vroeger in actie te treden.

Enkele supporters zouden voor de wedstrijd aan het huis van de scheidsrechters gestaan hebben om hem te intimideren met voetzoekers. Na de wedstrijd publiceerde Olympiakos ook nog eens hoe slecht de vijf refs waren. De club uit de Griekse havenstad Piraeus betrok zelfs de UEFA en de FIFA.

“Ons geduld is op”, vertellen de scheidsrechters, die verder ook respect en begrip vragen. Ze eisen ook sancties. De Griekse voetbalbond van zijn kant liet niet begaan en noemde het “opnieuw een aanval op maffiose wijze”, maar schorste tegelijkertijd ook de vijf scheidsrechters.