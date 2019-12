Antoine Griezmann schept duidelijkheid over overstap naar Barcelona: "Dat was zeker niet de reden"

In 2019 kwam het na lang aanslepen dat uiteindelijk toch tot een huwelijk tussen Antoine Griezmann en FC Barcelona. Na een lastige beginperiode vindt de Fransman er nu zijn draai.

Antoine Griezmann nam afgelopen zomer dan de beslissing om de stap naar het grote FC Barcelona te wagen. Hij verliet Atletico Madrid, een overgang die de supporters van Atleti niet konden smaken. En in het begin verliep het ook stroef voor de 28-jarige aanvaller.

Maar bij UEFA vertelde Antoine Griezmann dat hij niet naar Barcelona trok om de kans op prijzen te vergroten. "Ik wilde me hier als speler en als persoon verder ontwikkelen. Ik ben bij Atletico Madrid niet vertrokken om de Champions League te winnen of weet ik veel."

Over zijn mede-aanvaller Lionel Messi heeft de Fransman niets dan lovende woorden klaar. "Het is ongelooflijk wat hij met een bal doet. Zo'n speler moeten we als medespelers, tegenstanders, fans en trainers koesteren. Misschien gaan we zo iemand nooit meer zien."