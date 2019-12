Yves Vanderhaeghe over een mogelijk vertrek van Gary Kagelmacher en de wintertransfers: "We kunnen altijd nog iets gebruiken"

Geen competitievoetbal meer in 2019 en dat wil dus zeggen dat we ons kunnen opmaken voor de wintermercato. Bij KV Kortrijk willen ze graag nog wat extra versterking halen.

KV Kortrijk won donderdagnamiddag in eigen huis van Cercle Brugge met 1-0. De Kerels hebben nu 11 punten voorsprong op de rode lantaarn en lijken zeker van een langer verblijf in de hoogste afdeling. Coach Yves Vanderhaeghe hoopt toch op wat extra aanwinsten: "We kunnen zeker nog iets extra gebruiken", vertelde de hoofdcoach na de match tegen Cercle. "We gaan op zoek naar een extra afwerker. Ik ben tevreden met Imoh Ezekiel de laatste weken en hij is echt op de goede weg, maar iemand extra zou geen overbodige luxe zijn."

Er gaan al langer geruchten dat de Uruguayaanse centrale verdediger Gary Kagelmacher zou kunnen vertrekken. Hij was matchwinnaar tegen Union en Cercle Brugge en bezig aan enkele goede weken: "Hij is einde contract, maar daarom moet hij niet vertrekken. Deze week zat ik samen met het bestuur en ik hoorde nog niks over een mogelijk vertrek. Ik hoop in elk geval dat hij blijft."