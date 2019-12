Gary Kagelmacher met een goed gevoel de winterbreak in: "In januari staat er heel wat op het spel"

Na de zes op zes tegen KAS Eupen en Cercle Brugge lijkt KV Kortrijk zeker van een langer verblijf in eerste klasse. De Kerels hebben nu een voorsprong van elf punten op de rode lantaarn en kunnen zich na Nieuwjaar volledig concentreren op de dubbele confrontatie met Antwerp in de beker.

De Uruguayaanse centrale verdediger Gary Kagelmacher ziet ook dat het de laatste weken veel beter loopt bij zijn ploeg: "Ja, het draait nu eindelijk goed. De organisatie staat er en we krijgen weinig doelpunten tegen. Het is misschien niet de beste moment voor ons om de winterbreak in te gaan, maar de rust en tijd met ons gezin zal ons goed doen."

Het hoofddoel na Nieuwjaar lijkt de halve finale van de Beker van België te worden tegen Antwerp: "Er staat heel wat op het spel dan. In de competitie ziet het er nu echt goed uit en moeten we toch wat naar boven durven kijken."

Vertrek Kagelmacher?

Quasi iedere transferperiode gaan er geruchten dat Gary Kagelmacher wel eens zou kunnen vertrekken uit het Guldensporenstadion en ook nu zijn er weer geruchten. De Uruguayaan is einde contract komende zomer, maar volgens coach Vanderhaeghe is er voorlopig geen vertrek in aantocht: "Het is niet omdat Gary einde contract is dat hij moet vertrekken", liet Vanderhaeghe weten op de persconferentie. "Hij is belangrijk voor ons en ik hoop dat hij blijft."