Tielemans op de bank en Praet in de tribune: coach van Leicester voert 9 (!) wijzigingen door na 0-4 tegen Liverpool

Leicester City moet twee dagen na de zware 0-4 nederlaag al opnieuw aan de bak in de Premier League. Al veel coaches lieten zich negatief uit over het drukke eindejaarsprogramma van hun clubs. Brendan Rodgers maakt nu ook een statement met zijn ploegopstelling.

Hij voert maar liefst negen wissels door in vergelijking met de 0-4 tegen Liverpool. Alleen doelman Kasper Schmeichel en verdediger Jonny Evans staan nog in de basiself. Youri Tielemans verhuisde naar de bank en Dennis Praet zelfs naar de tribune. Jamie Vardy is net vader geworden en is er ook niet bij.

Manager Brendan Rodgers voerde de wissels door omdat de vorige match nog geen 48 uur achter de rug is. Ook West Ham, de tegenstander van Leicester op zaterdagavond, speelde twee dagen geleden en vat de partij aan met veel wijzigingen.