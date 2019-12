Opvallend: 'Real Sociedad en Manchester City hebben een akkoord over Martin Ödegaard"

Zaterdagochtend kwam Real Sociedad met een opvallend bericht op de website: Martin Ödegaard trekt op uitleenbasis naar Manchester City.

De kans dat het effectief om een transfer gaat is wel bijzonder klein want in Spanje is het de Día de los inocentes: het feest van de Onnozele Kinderen of Onschuldige Kinderen, en dat is bij ons vergelijkbaar met 1 april. "Real Sociedad en Manchester City bereikten een akkoord over de verhuurperiode van Martin Ödegaard. We willen Martin bedanken voor zijn professionaliteit en betrokkenheid sinds afgelopen zomer", valt te lezen op de site.

Het is nog maar de vraag of ze bij Real Madrid, de werkgever van de Noorse international, even tevreden zijn met het grapje van Real Sociedad. De 21-jarige spelmaker is dit seizoen een sensatie in La Liga en was al goed voor vier doelpunten en vijf assists.