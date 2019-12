Razvan Marin nu al weg bij Ajax? Bundesliga-club toont interesse

Afgelopen zomer transfereerde de Roemeen Razvan Marin voor een bedrag van 12,5 miljoen euro van Standard naar Ajax Amsterdam. Het zou kunnen dat er nu al een einde komt aan de samenwerking tussen Marin en de Nederlandse landskampioen.

Razvan Marin begon met een basisplaats bij Ajax, maar de Roemeen kreeg heel wat kritiek te verduren en verdween nadien van het voorplan. De laatste keer dat de middenvelder een volledige wedstrijd in de basis stond is al geleden van eind september tegen Fortuna Sittard.

Volgens het Roemeense Spy News wil een onbekende Bundesliga-club hem nu huren. Dat is ook wel noodzakelijk omdat Marin ook graag een vaste waarde wil blijven bij de Roemeense nationale ploeg. De vader van Razvan Marin - Petre - sprak eerder al over buitenlandse interesse in zijn zoon.