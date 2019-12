Pierre-Emerick Aubameyang vestigt een nieuw record in de Premier League

Arsenal heeft dit weekend opnieuw verloren. Ze stonden lang 1-0 voor via Aubameyang, maar in het slot ging Chelsea erop en erover via Jorginho en Abraham. Aubameyang is de enige bij Arsenal met een constant niveau en nu heeft hij zelfs een record gevestigd.

De komst van Mikel Arteta naar Arsenal lijkt gunstig te zijn geweest voor Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese spits scoorde zijn tweede doelpunt in twee wedstrijden sinds de komst van de Spaanse coach. Een doelpunt dat zijn totaal op 13 doelpunten brengt in 20 Premier League-wedstrijden. De ex-speler van Dortmund heeft zelfs een nieuw record gevestigd. hij heeft 45 doelpunten gemaakt in de Premier League sinds zijn aankomst. Geen enkele speler heeft het beter gedaan sinds het debuut van Aubameyang in Engeland. 45 - Depuis ses débuts en Premier League en février 2018, Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur qui a marqué le plus de buts dans la compétition (45), devant Jamie Vardy et Mohamed Salah (44). Déterminé. #ARSCHE pic.twitter.com/OS0YtVGW5I — OptaJean (@OptaJean) 29 décembre 2019