Sensationele transfer in de maak? Sterkhouder van Liverpool in gesprek met Real Madrid

Real Madrid zou haar zinnen gezet hebben op Sadio Mané. De flankaanvaller van Liverpool is aan een uitstekende periode bezig en het is de Madrilenen niet ontgaan. Er zou zelfs al contact zijn tussen Real Madrid en het kamp van Mané.

Volgens Le10 sport heeft Real Madrid contact gemaakt met het management van Sadio Mané. Ze zouden de flankaanvaller van Liverpool graag naar het Estadio Santiago Bernabéu halen. Zidane zou Mané zelfs persoonlijk willen overtuigen om naar Madrid te komen.

Toch heeft Liverpool een sterke onderhandelingspositie. Mané heeft net een nieuw contract getekend tot 2023 en als Real Madrid hem wil halen, zullen ze al snel 150 miljoen euro moeten neerleggen. In januari zouden de Madrilenen nog geen bod doen, maar in de zomer zit de kans er wel dik in.

Mané is opnieuw aan een sterk seizoen bezig bij Liverpool. Hij scoorde al 14 keer en hij gaf al 11 assists in 27 wedstrijden. Als Mané naar Real Madrid zou trekken, zou hij een rechtstreekse concurrent worden van Eden Hazard.