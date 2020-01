Legear, Kasmi, Ibou en nog een oude JPL-bekende: schoon volk bij URSL Visé (Wezet) in de hoogste amateurklasse

Ondanks zijn wens om nog op het hoogste niveau in België te blijven voetballen heeft Jonathan Legear zijn kribbel gezet onder een contract bij eerste amateurklasser URSL Visé (Wezet).

Daar in de eerste amateurklasse is Jonathan Legear niet de enige speler met ervaring in de Jupiler Pro League, verre van zelfs. De blinde flankaanvaller die, gelukkig, zijn wilde jaren achter zich heeft gelaten heeft er een oude bekende als sportief directeur: José Riga.

De trainer werd in oktober 2014 ontslagen bij Blackpool en trok op 2 februari naar Standard. Legear maakte dezelfde beweging, ook op twee februari, maar was pas officieel aangesloten bij Blackpool na het ontslag van Riga.

Nog een oude bekende van Legear bij Visé is Faysel Kasmi. De centrale middenvelder en de flankaanvaller deelden in 2015 de kleedkamer ... bij Standard. Net zoals Legear is Kasmi pas na tal van omzwervingen (Lierse, Nikosia, Waterford, Beerschot en Geel) bij Visé terechtgekomen.

De laatste oude bekende van de Jupiler Pro League die we bij het het nummer 10 van de eerste amateurklasse aantreffen is Ibou Sawaneh. In het seizoen 2012/13 trof de Gambiaanse schutter 19 keer raak voor OHL. In dat jaar werd Carlos Bacca topschutter met 25 goals. Nu maakt Ibou zijn goals dus voor Visé. Hij zit aan zes stuks in vijftien partijen.