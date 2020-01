Bayern München kiest voor clubheld als nieuwe bestuursvoorzitter

Oliver Kahn werd dinsdag door Bayern München voorgesteld als nieuw bestuurslid van Bayern München. De Duitser neemt de taken van Karl-Heinz Rummenigge over in de Allianz Arena.

"Hij is de juiste persoon voor de juiste positie", laat Bayern München weten via de website. Hij begint eerst in de functie als bestuurslid en vanaf 1 januari 2022 zal de ex-international de voorzittersstoel van Rummenigge onder zich hebben.

"Vanaf vandaag geldt honderd procent Bayern München voor mij", legt de 50-jarige ex-doelman uit. "We zijn al zeven keer op rij kampioen, een achtste keer mag ook wel. Dan blijven we geschiedenis schrijven."

Kahn stond veertien jaar in doel bij die Roten. Tussen 1994 en 2008 won hij acht titels, zes bekers, één Champions League en één UEFA Cup. Hij weet dus als geen ander wat het is om met Bayern een kampioenschap te spelen. "Veertien jaar is een deel van je leven. Dat DNA zit in je en gaat niet meer weg."