Inter-coach haalt uit naar analisten en verdedigt Romelu Lukaku: "Was hij geen ezel?"

Maandag won Inter overtuigend met 1-3 op het veld van Napoli. De Nerazzurri blijft dankzij twee goals van Romelu Lukaku aan de leiding in de Serie A. Lukaku's coach Antonio Conte deed na de wedstrijd een opvallende uitspraak over zijn spits.

Het was een warme avond in de studio van Sky Sports waar Antonio Conte na de wedstrijd op Napoli arriveerde. De coach van Inter pakte zo nog een stuk mee van de analyse en kwam enkele keren tussen.

Ex-voetbalcoach en analist Fabio Capello sprak onder andere over het countervoetbal van de Milanezen. "Daar ben ik het niet mee eens", zei Conte, die zijn honderdste wedstrijd in de Serie A coachte. "Het tegendeel is eerder waar want we wilden hoog voetballen. In balbezit weten we wat we moeten doen."

Ook Lukaku kwam aan bod. "Hij was toch een ezel? Dat zeiden de media nog niet zo lang geleden. Nu is het makkelijk spreken. Net zoals met Lautaro Martinez. Die jongens waren ruwe diamanten die gepolijst moesten worden. Gelukkig hebben onze tegenstanders meer respect voor ons dan de media."