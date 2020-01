Liverpool breekt met kledingsponsor en tekent recorddeal met concurrent

Waanzinnig, zo kan je de deal tussen Liverpool en sportgigant Nike omschrijven. De leider in de Premier League meldde dinsdag het akkoord en volgens verscheidene Britse media gaat het om de duurste deal ooit in Engeland.

Einde relatie dus tussen Liverpool en huidig kledingsponsor New Balance. De Champions League-winnaar liet via de clubkanalen weten dat het vanaf volgend seizoen in zee gaat met het Amerikaanse merk Nike.

En die deal zal The Reds een flinke duit in het zakje opleveren. De huidige afspraak met New Balance bedroeg een sponsorbedrag van vijftig miljoen euro per jaar, maar door een verloren rechtszaak zal Liverpool vanaf volgend seizoen niet meer met het bekende 'NB' op de borst spelen.

Nike zou naar verluidt minstens 75 miljoen euro op tafel leggen. Een bedrag dat ook New Balance wilde betalen, maar dat het recht om na dit seizoen nog kledingsponsor te blijven, werd door de rechter verworpen. Daardoor zal vanaf volgend seizoen de Swoosh op het Liverpool-shirt prijken.