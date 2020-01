Adnan Januzaj scoort opnieuw in Spaanse beker voor Real Sociedad

Real Sociedad heeft opnieuw makkelijk kunnen winnen in de Spaanse beker. Ze haalden het met duidelijke 0-4 cijfers van derdeklasser Cueta. Adnan Januzaj was in de vorige ronde goed voor een hattrick en in deze wedstrijd kon hij één keer scoren.

Toch had Real Sociedad het in de eerste helft niet onder de markt. Ze kregen wel kansen, maar de bal wilde er niet in. De ruststand was dan ook 0-0. Pas vanaf de tweede helft zouden ze de weg naar doel vinden.

Luca Sangalli opende na tien minuten in de tweede helft de score en twee minuten later was het moment gekomen van Adnan Januzaj. De Rode Duivel trapte de bal knap binnen. nog eens drie minuten later scoorde Sangalli zijn tweede doelpunt. In de 66ste minuut legde Muguruza de eindstand vast. Real Sociedad gaat nu naar de 1/16e finales.