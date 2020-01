Uiteraard: Ajax heeft goudhaantje uit JPL in het vizier

Overmorgen wordt Jonathan David 20 jaar. De Canadese aanvaller liet bij AA Gent al veel mooie dingen zien. Gezien zijn leeftijd, progressiemarge en kwaliteiten wordt hij nu al gevolgd door heel wat buitenlandse clubs.

En uiteraard is daar ook Ajax bij. De Amsterdammers kijken altijd uit naar jong talent en David past perfect in hun profiel. Een technisch sterke aanvaller past precies in het plaatje. AA Gent liet wel al weten dat hij deze winter zelfs niet voor 20 miljoen euro mag vertrekken, maar de zomer is natuurlijk een andere zaak.

Ajax is trouwens niet de enige die hem van dichtbij opvolgt. De Portugese topclubs Benfica en Porto tonen ook grote belangstelling. De kans dat David volgend seizoen nog bij de Buffalo's speelt is dan ook bijzonder klein.