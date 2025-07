In Italië is men zeker: deal van AC Milan rond Ardon Jashari komt er voor deze som

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In de Italiaanse sportbladen domineert de soap rond Ardon Jashari de colofons. AC Milan zou een alles-in voorstel van 30 miljoen euro, bonussen inbegrepen hebben neergelegd, maar Club Brugge blijft stug vasthouden aan een vraagprijs van 40 miljoen.

Er wordt verwezen naar eerdere transfers, waarbij ook bij Charles De Ketelaere weinig speling werd toegestaan in de onderhandelingen. Volgens Italiaanse media probeert Milan het bedrag te drukken met een bod van 27 miljoen plus 5 miljoen aan variabelen, maar dat wordt nog altijd als onvoldoende beschouwd in Brugge. De Belgische club blijft mikken op een gegarandeerd hoger bedrag.

Er zou ook sprake zijn van een bod van 25 + 5 miljoen, maar Brugge zou daar slechts op willen ingaan als het vaste bedrag richting 35 miljoen gaat. Bonussen kunnen dan het verschil maken om het totaalbedrag alsnog boven de gevraagde 40 miljoen te tillen.

Die bonussen zouden pas uitbetaald worden bij sportieve prestaties, zoals een bepaald aantal wedstrijden of een doorverkoop bij winst. Zo onderzoekt Milan momenteel constructies om het basisbedrag lager te houden, zonder Brugge financieel tekort te doen op de lange termijn.

Bonussen cruciaal

Als zo'n deal uiteindelijk tot stand komt, zou die meteen een Belgisch transferrecord betekenen. De huidige recordtransfer – Charles De Ketelaere voor 35 miljoen euro (inclusief bonussen) – zou dan verbroken worden. Voor Jashari circuleert nu in La Gazzetta dello Sport immers een totaalpakket van 38 miljoen (met gegarandeerde bonussen), wat Club op termijn - met extra haalbare bonussen - zelfs over de kaap van 40 miljoen zou kunnen brengen.

De komende dagen zijn cruciaal. Milan wil snel duidelijkheid en heeft Brugge een deadline opgelegd. Jashari blijft intussen afwezig van de zomerse stage van Club Brugge, in de hoop dat een akkoord dichterbij komt. De druk neemt toe, maar het blijft voorlopig pokeren aan beide kanten.