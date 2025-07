Zulte Waregem komt met groot nieuws over goudhaantje

Joseph Opoku heeft zijn contract bij Zulte Waregem verlengd. De Ghanese flankaanvaller tekent na één sterk seizoen een nieuw contract van twee jaar, met optie op twee extra. Een beloning voor zijn snelle doorbraak.

Zulte Waregem kwam vrijdag met heel goed nieuws voor de supporters. De club kondigde aan dat het contract van Joseph Opoku werd opengebroken.

Hij tekende een nieuw contract voor twee seizoenen, met de optie op twee seizoenen extra. En dat allemaal na slechts één seizoen bij Essevee. De Ghanese winger maakte meteen veel indruk.

In 26 CPL-wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en zeven assists. Nu zal hij zijn kunsten ook in de JPL kunnen tonen. Opoku reageerde zelf al kort op het grote nieuws.

"De voorbije twaalf maanden heeft Essevee me zoveel gegeven. Ik had een jaar geleden dit scenario niet eens durven dromen", zegt hij op de clubwebsite.

"Vandaag ben ik profvoetballer en starten we straks op het hoogste niveau in België. Ik ben erg trots op wat we met het team hebben bereikt, maar ik ben ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is", besluit Opoku.