Meer info gelekt over mogelijke transfer Bruno Fernandes naar Manchester United: 60 miljoen plus twee spelers

De kans dat Bruno Fernandes naar Manchester United trekt, wordt steeds groter. Nu zouden er ook enkele details gelekt zijn. De Engelse topclub heeft 60 miljoen over voor de Portugees en ze willen er ook Rojo en Joel Pereira/Angel Gomes in betrekken.

Manchester United aast al lang op de creatiever middenvelder van Sporting CP, maar voorbije zomer kwam er geen akkoord uit de bus. Nu probeert de Engelse topclub het dus opnieuw en ze hebben er goede hoop op dat ze de speler deze maand kunnen halen.

Sporting CP wil 70 miljoen euro voor de Portugees, maar Manchester United wil maar tot 60 miljoen gaan. ze willen wel twee spelers in de deal betrekken. Marcos Rojo speelde in het verleden al voor de Portugese club en hij zou er terug naartoe kunnen.

De tweede speler zou doelman Joel Pereira of Angel Gomes worden. Joel Pereira werd vorig jaar nog uitgeleend aan KV Kortrijk. Angel Gomes is één van de grootste talenten bij Manchester United, maar ze komen er niet uit over een nieuw contract, waardoor ze hem dus in de ruildeal willen betrekken.