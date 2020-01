Courtois penaltyheld bij Real Madrid in Spaanse Supercup

Na 90 en 120 minuten stond het nog 0-0. Real Madrid had 66 procent balbezit en trapte 24 keer op doel, maar kwam dus niet tot scoren.

Vijf minuten voor het laatste fluitsignaal moest de Koninklijke nog met een man minder verder. Federico Valverde werd met rood van het veld gestuurd.

In de strafschoppen was de Koninklijke een stuk koelbloediger. Zinédine Zidane en Real mogen dus opnieuw een plaatsje in de prijzenkast zoeken.

2 - Real Madrid and Atlético de Madrid have drawn 0-0 consecutive derbies in all competitions for the first time ever. Battle. pic.twitter.com/2OALOvY6S6

10 - Luka Jović was the player with the fewest touches in the first half of this Supercopa with just 10, none of them in the opposite box. Disconnection. pic.twitter.com/QerHhKqgBJ