Analyse Spanning troef in de onderste regionen van eerste amateurklasse: zeven (!) ploegen op een zakdoek van 3 punten

In de hoogste amateurklasse kennen we de promovendus pas na een eindronde (inclusief halvering van de punten), maar de degradanten zijn al na 30 speeldagen bekend. En dat het spannend is in de onderste regionen, dat is een groot understatement.