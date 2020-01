Speelt KV Kortrijk sterkhouder kwijt? Uruguayaanse topclub wil verdediger inlijven

Is Gary Kagelmacher toe aan zijn laatste dagen in loondienst van KV Kortrijk? De centrale verdediger kampt met interesse van Penarol, de Uruguayaanse topclub waar Diego Forlan coach is. Een vertrek van de sterkhouder zou een streep door de rekening betekenen voor Yves Vanderhaeghe.

Gary Kagelmacher is een certitude in het elftal van Vanderhaeghe. Hij zorgt voor defensieve stabiliteit én is bovendien een wapen bij offensieve stilstaande fases. Zo scoorde hij in de Beker van België een levensbelangrijk doelpunt tegen Union. Hij werd in december nog verkozen als "Kerel van de maand". Volgens Het Nieuwsblad en diverse Uruguayaanse media zou Penarol, dat op een gedeelde eerste plaats staat in de eigen competitie, verregaande interesse tonen in Gary Kagelmacher. Het zou voor Kagelmacher een terugkeer betekenen naar zijn geboortestad. Voor KV Kortrijk is het de laatste kans om nog een transfersom op te strijken voor de centrale verdediger: zijn contract loopt immers af aan het einde van het seizoen. Peñarol: estaría muy cerca de cerrarse el fichaje del defensor central Gary Kagelmacher https://t.co/qiQu9fvK7W — FútbolUy (@futbolportaluy) 12 januari 2020 Gary Kagelmacher is de @ago_jobs Kerel van de maand december 2019! 🔴⚪



— KV Kortrijk (@kvkofficieel) 6 januari 2020