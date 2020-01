Zidane licht er één prestatie uit na nieuwe trofee voor Real: "Alle eer komt Courtois toe"

Real Madrid wist zondagavond de Spaanse Supercup te winnen van Atlético Madrid. Dat had het in grote mate te danken aan Thibaut Courtois, die zijn doel wist proper te houden en in de strafschopserie ook nog een penalty pakte. Coach Zinedine Zidane spaarde zijn lof niet.

Zidane licht er normaal gezien geen individuele prestaties uit, maar nu wou hij een uitzondering maken. "Mijn felicitaties gaan uit naar al mijn spelers, maar in het bijzonder naar Thibaut", vertelde hij op zijn persconferentie na de match. Courtois loste enkele hete standjes tijdens de reguliere speeltijd professioneel op en haalde enkele knappe reddingen boven. “Alle eer komt hem toe na zo’n wedstrijd”, aldus Zidane. “Ik ben heel blij voor hem en voor het hele team. We waren naar hier gekomen om deze trofee te winnen en dat is gelukt. Ik vind dat we een grote finale hebben gezien, met een erg sterke tegenstander. Ondanks de moeilijke match zijn we blijven knokken tot het einde. We zijn heel blij met deze extra trofee in onze kast."

