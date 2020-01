Goed en slecht nieuws voor Napoli en Mertens: 'Hij traint opnieuw'

Napoli zal dit weekend nog geen beroep kunnen doen op Dries Mertens. Dat melden verschillende Italiaanse media. De Rode Duivel traint sinds donderdag wel opnieuw -al was het apart- na een blessure aan de adductoren.

Mertens (32) viel tijdens de wedstrijd tegen op Sassuolo van 22 december geblesseerd uit. De wedstrijd tegen Inter kwam te vroeg voor Mertens en ook de partij tegen Fiorentina lijkt te vroeg te komen. Hij traint wel opnieuw individueel.

Napoli-trainer Gennaro Gattuso hoopt alvast wel te kunnen rekenen op de Belg in de clash met Juventus van zondag 26 januari. Voor de wedstrijd tegen Fiorentina is ook Kalidou Koulibaly onzeker. De ex-speler van Racing Genk heeft last van de dij en trainde net als Mertens individueel.

Napoli staat momenteel elfde in de Serie A en begon 2020 al met twee nederlagen. De Napolitanen staan maar liefst al 24 punten achter op grote rivaal en leider Juventus.