PSG-vedette vindt bijnaam maar niets: "Dat is iets voor de media"

Woensdagavond was Kylian Mbappé alweer in grootse doen voor Paris Saint-Germain. De jonge Fransman (20) scoorde twee doelpunten in de zege op het veld van AS Monaco. In Frankrijk hebben de media nu een eigen begrip voor de aanvalslinie van PSG, maar daar is Mbappé niet zo happig om.

Samen met Neymar, Icardi en Di Maria is de voorlinie van PSG vrij dodelijk te noemen. De Franse media noemen die linie dan ook Les Quatres Fantastiques. Iets waar vooral Kylian Mbappé niet moet van weten. "Het is alomtegenwoordig en dat zint me niet zo. Een overwinning is geen werk van ons vier, maar van het hele team. Voorin draait het goed, maar op het einde van de rit tellen de prijzen die je als team pakt. Niet wie de Fantastische Vier zijn. Dat laat ik over aan de media", zei Mbappé na de wedstrijd bij Canal+. Mbappé scoorde op het veld van zijn ex-werkgever twee doelpunten, waarvan hij eentje wél vierde. "Die eerste was nog ingetogen omdat zij mijn eerste kansen hebben gegeven in het professionele voetbal. Nadien kreeg ik wat verwensingen naar het hoofd en heb ik gereageerd met en na mijn tweede doelpunt."