'Liverpool wil transferrecord van Van Dijk verpulveren voor twintigjarige middenvelder'

Liverpool is aan een fantastisch seizoen bezig. 61 op 63 in de Premier League en groepswinnaar in de Champions League.

Toch willen Jürgen Klopp en co zich blijven versterken. En niet een beetje. Volgens Mundo Deportivo wil Liverpool 125 miljoen bieden voor Kai Havertz van Bayer Leverkusen. De twintigjarige Duitser moet de opvolger worden van Adam Lallana, wiens contract volgende zomer afloopt en die dit seizoen vooral als invaller fungeert. Havertz speelt al sinds zijn tiende voor Leverkusen. In 2016 maakte hij er zijn debuut op zestienjarige leeftijd. Hij speelde er intussen 126 wedstrijden voor de hoofdmacht, scoorde 31 keer en leverde 23 assists af. Liverpool betaalde in januari 2018 zo’n 85 miljoen voor Virgil van Dijk. Een record dat nu zou kunnen verpulverd worden.