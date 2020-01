Juventus-legende Pietro Anastasi op 71-jarige leeftijd overleden

De Italiaanse landskampioen Juventus rouwt om het overlijden van Pietro Anastasi (71). De aanvaller speelde van 1968 tot 1976 voor de Oude Dame.

In 1968 maakte Pietro Anastatsi naam op het allerhoogste niveau. Hij besliste mee de EK-finale tegen Joegoslavië door in de terugmatch de 2-0 te maken. Juventus plukte hem nadien weg bij Varese voor een bedrag van ongeveer 630.000 euro. Hij werd daarmee op dat moment de duurste speler uit de geschiedenis.

Anastasi pakte met Juve drie landstitels en won ook vier keer de Coppa Italia. Hij speelde uiteindelijk 303 wedstrijden voor de club waarin hij goed was voor 103 doelpunten. Hij speelde later ook nog voor Inter, Ascoli en in Zwitserland bij Lugano.