1B-analist ziet wederkerend probleem bij OH Leuven: "Onwaarschijnlijk dat ze nog meedoen voor periodewinst"

In zijn wekelijkse analyse bij Sporza over de voorbije speeldag in de eerste klasse B kaartte Karel Fraeye een wederkerend probleem aan bij Oud-Heverlee Leuven.

OH Leuven liet zondag de mogelijkheid liggen om samen met Beerschot en Lommel leider te worden in de tweede periode van de Proximus League, maar het verloor van Westerlo. "Het is onwaarschijnlijk dat ze nog meedoen voor periodewinst. Een hold-up tegen Union was hun enige zege in vijf matchen", liet Karel Fraeye optekenen.

Vooral na de rust zag de analist geen goed Leuven. "Zowel vorige speeldag als nu kwamen de spelers ongeïnspireerd uit de kleedkamer en presteerden ze ondermaats. Er zit ook weinig verrassing en energie in hun spel de laatste maanden. Ze beschikken over aanvallende weelde waarmee ze minder stereotiep voor de dag kunnen komen toch minstens in thuiswedstrijden zelf het heft in handen nemen", besloot hij.