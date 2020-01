Opnieuw traditieclub in problemen: 'Alle spelers mogen vertrekken bij ASV Geel'

Het ziet er niet goed uit voor ASV Geel. De Kempische club uit tweede amateur kampt met zware financiële problemen.

Geel staat momenteel op plek twaalf in tweede amateur B. volgens Gazet van Antwerpen kregen alle spelers dinsdag te horen dat ze allemaal deze maand nog transfervrij mogen vertrekken. De spelers die blijven, kan het geen financiële garanties bieden.

Geel speelde vanaf het seizoen 2013-2014 in de tweede klasse, maar belandde door de competitiehervorming vanaf 2016-2017 in de eerste amateurklasse. Vorig seizoen degradeerde het naar het tweede amateurniveau. Nu komt het voortbestaan van de club in gedrang.

Ex-Rode Duivel Peter Van Houdt is er momenteel hoofdtrainer.