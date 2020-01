Afgeslagen bod van Roma op Shaqiri goed nieuws voor Januzaj, Rode Duivel heeft ook nog andere piste

Adnan Januzaj heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Real Sociedad en de gedroomde bestemming is Italië. De Rode Duivel is niet langer een onbetwiste titularis. Met het oog op het EK moet er dus naar een oplossing gezocht worden om de kans te verhogen dat Martinez hem meeneemt.

Het was al bekend dat AS Roma zich gemeld had voor Januzaj. Volgens Het Laatste Nieuws zijn de Romeinen van plan om door te drukken voor hem en willen ze een huur met optie tot aankoop van 15 miljoen euro zo snel mogelijk afronden.

Roma dacht nochtans ook aan Xerdan Shaqiri van Liverpool en diende zelfs een huurvoorstel voor hem in. De leider in de Premier League heeft echter laten weten dat de Zwitser niet te huur is. De kans is dus groot dat Roma nu volop voor Januzaj zou gaan.

Milan kan ook nog

Komt het niet in orde, dan moet de ex-speler van Manchester United nog niet wanhopen. Zijn makelaar heeft immers ook contact met AC Milan. Dat zou echter dan eerst van Suso moeten afgeraken vooraleer het Januzaj een voorstel kan doen.